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Павел Мамаев: хотел, чтобы Англия выиграла Евро-2024

Павел Мамаев: хотел, чтобы Англия выиграла Евро-2024
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Бывший футболист «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев высказался об игре сборной Англии на прошедшем чемпионате Европы.

– Была команда, которой вы симпатизировали?
– Честно говоря, нет. Но порадовала сборная Грузии. Ребята молодцы, показали хороший результат. Испанцы и французы тоже выглядели очень сильно. Но я хотел, чтобы выиграла Англия. В какой-то момент я стал понимать, что все не хотят, чтобы англичане достигли успеха, а они всё дальше шли по сетке.

– Вам нравится футбол Саутгейта?
– Просто не нравилось, что все критиковали Англию, хотя она дошла до финала. Подумал, что будет круто, если при таком негативном фоне команда выиграет. И ещё я с восьми лет болею за «Ливерпуль», поэтому решил переживать за Англию.

– Но многие критиковали стиль Саутгейта.
– Я считаю, что на таких турнирах главное – результат. Если бы Англия победила, никто бы не вспомнил, как она это сделала. На Евро не до красивой игры. Красивая игра может быть выстроена в клубном сезоне, но на коротком турнире надо просто показать максимум и побеждать. Как эти победы добываются – это уже второстепенно, – приводит слова Мамаева Metaratings.

Напомним, чемпионат Европы состоялся в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии по футболу заняла второе место. Победителем Евро-2024 стала Испания.

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