Галямин: в Испании каждый мальчишка пробует себя в футболе — там лучшая система подготовки

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Галямин объяснил, в чём заключается феномен испанского футбола.

«В Испании одна из лучших систем подготовки футболистов. Это касается инфраструктуры, структуры соревнований, тренерских кадров. Каждый мальчишка пробует себя в футболе, а потом уже, если не получится, идёт в другой спорт. Результат приходит в комплексе всего этого. Есть многие страны в Европе, у которых схожие возможности, но они не так эффективно их используют. Например, к их числу относится и Россия», — сказал Галямин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Вчера, 9 августа, сборная Испании U23 завоевала золотые медали Олимпиады-2024, в финале мужского футбольного турнира обыграв французскую национальную команду со счётом 5:3. Ранее основная команда «Фурия Роха» стала чемпионом Европы 2024 года. В финале соревнования испанцы победили англичан со счётом 2:1.

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