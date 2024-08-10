Мамаев — о гегемонии «Зенита»: я бы тоже был не прочь шесть раз подряд выиграть РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев ответил на вопрос, не убивает ли его интерес к Российской Премьер-Лиги тот факт, что на протяжении шести лет не меняется чемпион.

«Нет, у меня просто нет времени плотно следить за РПЛ. Как я смотрю на проект «Зенита»? Команда заслуженно победила в прошлом сезоне. Я бы тоже не прочь был шесть раз подряд выиграть чемпионат. И мне было бы всё равно, что говорят вокруг. Ребята работают, бьются и добиваются результата», — приводит слова Мамаева Metaratings.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков. Это чемпионство стало шестым подряд для сине-бело-голубых.

После трёх туров нынешнего сезона чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и на текущий момент занимает первое место.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: