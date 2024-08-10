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«Локомотив» — «Динамо» Мх: Самошников открыл счёт в начале первого тайма

«Локомотив» — «Динамо» Мх: Самошников открыл счёт в начале первого тайма
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 10'    

На 10-й минуте Илья Самошников открыл счёт в матче.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Локомотив» на выезде одержал победу над «Ахматом» со счётом 5:0. Махачкалинское «Динамо» на своём поле проиграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, набрав два очка.

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