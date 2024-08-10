«Я хочу быть великим». Руни рассказал о своих амбициях в тренерской карьере

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни рассказал о своих амбициях в футболе.

«Моё стремление — это быть вовлечённым в футбол. Когда я перестал играть, в тот же день я занялся тренерством в «Дерби». Затем у меня был небольшой перерыв, наверное, в неделю, прежде чем я присоединился к «Ди-Си Юнайтед».

Перед приходом в «Плимут» у меня был перерыв в несколько месяцев, что было хорошо. Это дало мне время подумать о том, что я сделал как тренер. Было очень полезно провести время [подобным образом], но жажда вернуться в строй была огромной. Я не из тех, кто хотел бы уйти и сидеть дома. Некоторые футболисты, игравшие на высшем уровне, не желают пробовать что-то нестандартное, но я хочу это делать. Я хочу быть великим», — приводит слова Руни The Guardian.

38-летний специалист занял должность главного тренера «Плимута» в мае 2024 года.