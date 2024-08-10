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Андрей Канчельскис: «Краснодар» играет беззубо, ЦСКА может взять реванш

Андрей Канчельскис: «Краснодар» играет беззубо, ЦСКА может взять реванш
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче «Краснодара» с ЦСКА в рамках 4-го тура чемпионата России по футболу.

«ЦСКА может взять реванш у «Краснодара» за недавнее поражение. «Краснодар» беззубо играет впереди, мало забивает. У ЦСКА хорошие шансы на победу. Сейчас судить о ЦСКА Николича рано. После 10 туров можно делать какие-то выводы. Прошло всего три тура — большинство команд ещё лихорадит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Игра 4‑го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в субботу, 10 августа, в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск. 31 июля матч стартового тура Фонбет Кубка России между этими командами закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

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