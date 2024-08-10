Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, чего ждёт от команды в матче с «Динамо» Мх

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

«Мы акцентировали внимание наших ребят на определённых нюансах в построении команды соперника. Но самое главное, какие моменты мы проецируем сами, отталкиваясь от своего качества игры. Мы прекрасно понимаем, что соперник — очень боевая, вязкая и агрессивная команда, которая хорошо работает в единоборствах. В этом как минимум нужно не уступать. Я жду от своей команды результата и хорошего качества игры. Какой будет футбол, покажет характер матча», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 15:00 по московскому времени.