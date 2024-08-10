Тренер «Динамо» Мх Биджиев ответил на вопрос о принципиальности игры с «Локомотивом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев ответил на вопрос о принципиальности предстоящего матча 4‑го тура РПЛ с московским «Локомотивом», в котором прошла часть его игровой и тренерской карьеры.

— Можно ли сказать, что ваша команда освоилась в РПЛ?

— Наверное, виднее со стороны. Мы стараемся сосредоточиться на своих действиях и выполнять их хорошо.

— Вы играли и работали в «Локомотиве». Насколько этот день особенный для вас?

— Большая часть моей карьеры прошла в этом клубе, но сейчас другая ситуация. Выходим и готовимся к игре, как к любой другой в РПЛ, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 15:00 по московскому времени.