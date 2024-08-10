Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Мх Биджиев ответил на вопрос о принципиальности игры с «Локомотивом»

Тренер «Динамо» Мх Биджиев ответил на вопрос о принципиальности игры с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев ответил на вопрос о принципиальности предстоящего матча 4‑го тура РПЛ с московским «Локомотивом», в котором прошла часть его игровой и тренерской карьеры.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 10'    

— Можно ли сказать, что ваша команда освоилась в РПЛ?
— Наверное, виднее со стороны. Мы стараемся сосредоточиться на своих действиях и выполнять их хорошо.

— Вы играли и работали в «Локомотиве». Насколько этот день особенный для вас?
— Большая часть моей карьеры прошла в этом клубе, но сейчас другая ситуация. Выходим и готовимся к игре, как к любой другой в РПЛ, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 15:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Тренер Махачкалы летел к первому трофею «Локо» с Сёминым. Но случился кошмарный финал
Тренер Махачкалы летел к первому трофею «Локо» с Сёминым. Но случился кошмарный финал
Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов рассказал, чего ждёт от команды в матче с «Динамо» Мх
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android