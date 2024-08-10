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Канчельскис: возвращение Джикии в «Локомотив» будет целесообразным

Канчельскис: возвращение Джикии в «Локомотив» будет целесообразным
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о потенциальном переходе центрального защитника Георгия Джикии в «Локомотив».

«В родной клуб всегда приятно возвращаться. Думаю, Джикия сам хочет игровой практики. В данном случае возвращение в «Локомотив» будет целесообразным. Это будет хорошее приобретение для «Локомотива», интересно на это посмотреть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в минувшем сезоне Джикия являлся футболистом московского «Спартака». Его контракт с красно-белыми закончился нынешним летом. С 2011 по 2014 год центральный защитник выступал в составе молодёжной команды «Локомотива».

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