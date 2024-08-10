Тен Хаг оценил игровую форму Рашфорда в преддверии старта нового сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением относительно игровой формы крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда в преддверии начала нового сезона.

«Мы все могли увидеть в [предсезонном] туре, что Рэш был очень бодрым и в хорошей форме. Вокруг «Манчестер Юнайтед» всегда так много домыслов, но нам известна правда. Он [Рашфорд] работает очень усердно и вовлечённо. Маркус амбициозен и мотивирован. Он хочет провести хороший сезон», — приводит слова тен Хага Daily Mail.

В минувшем сезоне Рашфорд принял участие в 43 матчах во всех турнирах, где он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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