«Тоттенхэм» объявил о переходе форварда Доминика Соланке из «Борнмута»

«Тоттенхэм» объявил о покупке 26-летнего нападающего Доминика Соланке, ранее выступавшего в составе «Борнмута». Контракт с английским футболистом рассчитан до 2030 года.

Фото: ФК «Тоттенхэм»

Ранее в СМИ появлялась информация, что лондонский клуб заплатит «Борнмуту» £ 65 млн за переход Соланке.

26-летний нападающий стал лучшим бомбардиром «Борнмута» в сезоне-2023/2024. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Борнмут» занял 12-е место. «Тоттенхэм» расположился на пятой строчке.

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