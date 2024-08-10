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Андрей Канчельскис: история с «Зенитом» не красит ни Соболева, ни «Спартак»

Андрей Канчельскис: история с «Зенитом» не красит ни Соболева, ни «Спартак»
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Соболеву будет тяжело, если не найдёт компромисс со «Спартаком». Тогда уйдёт свободным агентом, будет какое-то время без тренировочного процесса. Никому не надо просто так платить деньги и мурыжить друг друга.

Для всех игроков тоже не очень хорошо, когда в команде такой раздор. Здесь должны прийти к какому-то компромиссу. История с «Зенитом» не красит ни Соболева, ни «Спартак». Из любой ситуации есть мирный выход. Надо садиться за стол переговоров и общаться», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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