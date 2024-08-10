Курский «Авангард» сделал заявление о переносе домашних матчей в августе

Домашние игры курского «Авангарда», молодёжной команды клуба, Юношеской футбольной лиги, которые должны были состояться в августе, будут проведены в других городах. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Местом проведения матчей, запланированных на 16 августа с «Велесом», 21 августа с «Орлом» и 25 августа с «Сибирью», станет стадион «Центральный» в городе Орёл.

Всего в августе в Курске должно было состояться 10 игр: 5-й и 6-й туры группы «Золото» Леон-Второй лиги А, матч Фонбет Кубка России по футболу, шесть встреч в рамках Юношеской футбольной лиги, матч первенства СФФ ЦЕНТР.

«ФК «Авангард» будет очень скучать по стадиону «Трудовые резервы», и, надеемся, уже в следующем месяце сможем вернуться домой.

Приносим свои извинения нашим болельщикам», – говорится в сообщении клуба.