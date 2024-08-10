Экс-футболист ЦСКА Кирилл Набабкин стал игроком медийной команды «СКА-Ростов»

Пресс-служба медийного футбольного клуба «СКА-Ростов» объявила о том, что 37-летний защитник Кирилл Набабкин стал игроком этой команды. Российский футболист присоединился к клубу, которым владеет известный музыкант Баста (Василий Вакуленко), в статусе свободного агента.

В минувшем сезоне Набабкин выступал в составе московского ЦСКА. Он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Всего в составе красно-синих российский футболист провёл 322 матча во всех соревнованиях, где он забил пять голов и сделал 11 ассистов.

Набабкин дебютировал в сборной России в 2012 году. За российскую национальную команду он сыграл пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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