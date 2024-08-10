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Непомнящий: уровень мотивации Лунёва с «Зенитом» будет выше среднего

Непомнящий: уровень мотивации Лунёва с «Зенитом» будет выше среднего
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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о мотивации вратаря «Динамо» Андрея Лунёва на игру с «Зенитом».

«Андрей всегда играет на первых ролях. Есть традиции, когда полевые футболисты забивают в воротах бывших команд, а вратари, наоборот, не пропускают от бывших клубов. Вратарь для этого и нужен, чтобы спасать и выручать в нужные моменты. Это хорошо, что есть такие противостояния — уровень мотивации у Лунёва будет выше среднего», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лунёв в начале июня покинул азербайджанский «Карабах» и перешёл в «Динамо». Ранее он выступал за леверкузенский «Байер», петербургский «Зенит», «Уфу», подмосковный «Сатурн» и московское «Торпедо».

Игра 4‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится в субботу, 10 августа, в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:30 мск.

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