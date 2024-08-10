«Локомотив» — «Динамо» Мх: железнодорожники ведут с минимальным счётом после первого тайма

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого тайма счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

В первом тайме автором единственного гола стал Илья Самошников.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Локомотив» на выезде одержал победу над «Ахматом» со счётом 5:0. Махачкалинское «Динамо» на своём поле проиграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, набрав два очка.