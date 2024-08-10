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Непомнящий: «Динамо» вполне по зубам «Зенит», это команда не с Драгомиловского рынка

Непомнящий: «Динамо» вполне по зубам «Зенит», это команда не с Драгомиловского рынка
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Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ, в котором московское «Динамо» встретится с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 10 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Почему «Динамо» не может что-то противопоставить такому «Зениту»? «Динамо» — команда не с Драгомиловского рынка, а клуб, который в прошлом сезоне боролся за чемпионство. «Зенит» сейчас укрепился, и один молодой человек феерит. Я представляю, с каким настроением выйдут команды на этот матч. «Зениту» надо доказывать, что всё неслучайно, а «Динамо» есть с кем себя сравнить.

Поэтому будет интересная игра, и «Динамо» вполне по зубам «Зенит». У московской команды подошли ребята, которых не было, поэтому они смогут сыграть близко к оптимальному составу», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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