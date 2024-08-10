«Манчестер Юнайтед» договорился с «Баварией» о покупке де Лигта и Мазрауи — Орнштейн

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости с «Баварией» о трансфере центрального защитника Маттейса де Лигта и правого защитника Нуссайра Мазрауи. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» приобретут де Лигта за сумму в € 45+5 млн. Контракт с 24-летним футболистом будет рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на сезон. В свою очередь, Мазрауи будет приобретён за € 15+5 млн. Также ожидается переход нынешнего защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки в «Вест Хэм Юнайтед» за сумму в размере € 15 млн. Уход Ван-Биссаки освободит место в составе манкунианцев для Мазрауи.

Напомним, де Лигт и Мазрауи выступают в составе мюнхенского клуба с 2022 года.

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