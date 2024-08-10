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«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Англии

«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Суперкубка Англии
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Сегодня, 10 августа, состоится матч Суперкубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Суперкубок Англии — 2024 . Финал
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Ковачич, О'Райли, Макэйти, Бобб, Доку, Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Эванс, Мартинес, Магуайр, Каземиро, Майну, Фернандеш, Маунт, Рашфорд, Диалло.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Во втором круге «горожане» обыграли «красных дьяволов» со счётом 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.

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