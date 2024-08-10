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«Оренбург» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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Сегодня, 10 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Хотулёв, Перес, Башич, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Акрон»: Волков, Савичев, Димоски, Эшковал, Витор, Палиенко, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Тимошенко.

«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за три матча. «Акрон» заработал три очка и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В минувшем туре РПЛ «Оренбург» проиграл московскому ЦСКА со счётом 1:5. «Акрон» уступил московскому «Динамо» со счётом 0:2.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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