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«Ювентусу» интересен защитник «Барселоны» после неудачи с покупкой Тодибо

«Ювентусу» интересен защитник «Барселоны» после неудачи с покупкой Тодибо
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«Ювентус» рассматривает 29-летнего центрального защитника «Барселоны» Клемана Лангле в качестве потенциальной замены Жан-Клеру Тодибо, чей трансфер в туринский клуб был сорван. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, помимо Лангле, «старая синьора» изучает варианты с подписанием защитника «Аякса» Йосипа Шутало, футболиста лондонского «Арсенала» Якуба Кивёра и игрока Максанса Лакруа из «Вольфсбурга».

Сегодня, 10 августа, «Вест Хэм Юнайтед» официально объявил, что Тодибо стал игроком их клуба.

В минувшем сезоне Лангле выступал в составе «Астон Виллы» на правах аренды. Он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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