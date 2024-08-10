Мамаев: хотел видеть чемпионом «Краснодар» или «Динамо», но «Зенит» — красавцы

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев ответил на вопрос, кого он хотел видеть чемпионом по итогам минувшего сезона РПЛ.

«В конце прошлого сезона я в большей степени хотел, чтобы «Краснодар» или «Динамо» стали чемпионами. Но «Зенит» – красавцы. Молодцы, что выиграли в прошлом сезоне. А кто будет в этом сезоне лидировать за два тура до конца, покажет время. Не буду забегать вперёд», – приводит слова Мамаева Metaratings.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

После трёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на первом месте идёт «Зенит», набравший девять очков. На второй строчке располагается «Динамо», также заработавшее девять очков. Замыкает тройку лидеров ЦСКА (семь очков).