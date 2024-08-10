Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» показал лучший старт в истории клуба по забитым голам

«Локомотив» показал лучший старт в истории клуба по забитым голам
Комментарии

Московский «Локомотив» показал лучший старт в истории клуба по количеству забитых голов в первых четырёх турах чемпионата, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В первых четырёх матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 железнодорожники забили 11 мячей. В этих матчах красно-зелёные набрали девять очков, что является лучшим результатом клуба с чемпионского сезона-2017/2018. Тогда «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина набрал 12 очков.

Сегодня, 10 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встречался с махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    
Материалы по теме
«Локомотив» обыграл махачкалинское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android