«Локомотив» показал лучший старт в истории клуба по забитым голам

Московский «Локомотив» показал лучший старт в истории клуба по количеству забитых голов в первых четырёх турах чемпионата, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В первых четырёх матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 железнодорожники забили 11 мячей. В этих матчах красно-зелёные набрали девять очков, что является лучшим результатом клуба с чемпионского сезона-2017/2018. Тогда «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина набрал 12 очков.

Сегодня, 10 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встречался с махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.