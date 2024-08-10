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Сёмин: для перехода в топ-клуб Глушенкову нужно поддержать статус, который у него есть

Сёмин: для перехода в топ-клуб Глушенкову нужно поддержать статус, который у него есть
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался об игре нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова на старте нынешнего сезона.

«Ему ещё нужно поддержать статус, который у него сегодня есть. Надо получить стандартную уверенность, что он будет так играть в каждом матче. Это только старт чемпионата. Сегодня мы не можем говорить, готов ли он к какой-то топ-команде», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

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