«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Наньтун Чжиюнь» со счётом 5:1

Завершился перенесённый матч 22-го тура чемпионата Китая, в котором встречались«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Наньтун Чжиюнь». Матч закончился победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 5:1.
На 17-й минуте мача забил полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Ибраим Амаду. На 33-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Андре, реализовав пенальти. На 45+3-й Андре оформил дубль с передачи Гао Тяньи.
На 72-й минуте забил полузащитник «Шанхай Шэньхуа» У Си. На 76-й минуте гости отыграли один мяч: забил Шенпан Цзи. На 86-й минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» Шиничи Чань установил окончательный счёт в матче — 5:1.
После 23 игр чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 58 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на пять очков.
- 10 августа 2024
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