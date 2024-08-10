Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Наньтун Чжиюнь» со счётом 5:1

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Наньтун Чжиюнь» со счётом 5:1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился перенесённый матч 22-го тура чемпионата Китая, в котором встречались«Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Наньтун Чжиюнь». Матч закончился победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 5:1.

Китай - Суперлига . 22-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
5 : 1
Наньтун Чжиюнь
1:0 Амаду – 17'     2:0 Андре – 33'     3:0 Андре – 45+3'     4:0 Си – 72'     4:1 Ji – 76'     5:1 Чань – 86'    

На 17-й минуте мача забил полузащитник «Шанхай Шэньхуа» Ибраим Амаду. На 33-й минуте удвоил преимущество хозяев нападающий Андре, реализовав пенальти. На 45+3-й Андре оформил дубль с передачи Гао Тяньи.

На 72-й минуте забил полузащитник «Шанхай Шэньхуа» У Си. На 76-й минуте гости отыграли один мяч: забил Шенпан Цзи. На 86-й минуте нападающий «Шанхай Шэньхуа» Шиничи Чань установил окончательный счёт в матче — 5:1.

После 23 игр чемпионата Китая подопечные Слуцкого набрали 58 очков и занимают второе место, отставая от лидирующего «Шанхай Порт» на пять очков.

Турнирная таблица чемпионата Китая
Материалы по теме
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого впервые проиграл, прервав 24-матчевую серию без поражений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android