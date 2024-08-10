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Семак: не сказал бы, что у «Зенита» есть какой-то трепет перед матчем с «Динамо»

Семак: не сказал бы, что у «Зенита» есть какой-то трепет перед матчем с «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о противостоянии с «Динамо» перед очной встречей в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, в прошлом сезоне москвичи выиграли у сине-бело-голубых три матча из четырёх.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Динамо» — неудобный соперник для нас? Это не я говорю, а так оно и есть. Новая игра — это новая история, в которой неважны предыдущие матчи и какая‑то статистика. Что касается тех матчей, то они для нас складывались по‑разному. Где‑то нам не везло… Я не считаю, что у «Динамо» было какое‑то преимущество. В целом это были не лучшие матчи в нашем исполнении. Может, только в Кубке России хорошо смотрелись. В первом домашнем матче РПЛ мы тогда позволили «Динамо» слишком легко забить, в итоге отыгрались, но в концовке пропустили.

Были достаточно сложные матчи, но я бы не сказал, что у нас есть какой‑то трепет или принципиальность перед матчем с «Динамо». Это такой же соперник, как и остальные команды, которые стремятся играть на контратаках, используя наши ошибки. Нам надо играть надёжно в обороне, поменьше ошибаться и активно играть в атаке», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и находится на третьей строчке.

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