Тренер «Динамо» Личка: лучше проиграть какой‑то матч «Зениту», но забрать чемпионство

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о противостоянии с «Зенитом» перед очной встречей в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, в прошлом сезоне москвичи выиграли у сине-бело-голубых три матча из четырёх.

«Что неудобного было в игре «Динамо» в прошлом сезоне для «Зенита»? Может, хорошая дисциплина, старались играть активнее. Не всегда это удаётся, потому что «Зенит» очень сильный. В прошлом сезоне мы победили в трёх матчах, но чемпионство забрал «Зенит». Может быть, лучше проиграть какой‑то матч «Зениту», но забрать чемпионство.

Будем стараться играть активно, не будем бояться, стоять сзади. Они находятся в хорошей форме, мы их уважаем, но будем играть дисциплинированно. Самое важное — не бояться играть», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт третьим.