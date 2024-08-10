Наумов: не стал бы сейчас говорить, что «Локомотив» займёт призовое место в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результаты красно-зелёных на старте нового сезона РПЛ после победы в матче 4-го тура с махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Я побаивался игры с «Динамо». После 5:0 с «Ахматом» настроить команду на игру с Махачкалой не так просто. Но надо отдать должное Галактионову и его штабу, что смогли настроить команду на победу. Не скажу, что для «Локомотива» игра сложно сложилась. Мне приятно, что Самошников вышел на свой уровень. Прекрасно выглядит Батраков — его точность передач удивляет. Это говорит о хорошей школе подготовки и о хорошей функциональной подготовке. Когда человек устаёт, такие пасы не получаются.

Немного сдал Пиняев — это тревожит. Тренеры должны дать ему понять, что нельзя давать слабину, потому что поджимают со всех сторон. У «Локомотива» не очень длинная скамейка. Я бы не стал сейчас говорить, что «Локомотив» займёт призовое место в РПЛ», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.