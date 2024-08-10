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Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос, как сдержать Глушенкова

Тренер «Динамо» Личка ответил на вопрос, как сдержать Глушенкова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, как сдержать нападающего «Зенита» Максима Глушенкова перед встречей с командой из Санкт-Петербурга в рамках 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Тяжёлый вопрос. Если бы я знал ответ, то сказал бы уже ребятам. Но это не только Глушенков, команда играет в комплексе. Сантос, Вендел, Кассьерра, Педро. Мы не можем рассматривать только Глушенкова. Да, он бьёт и попадает в ворота, но не надо забывать о других футболистах. Сегодня будет тяжело, но мы будем стараться мешать и играть активнее», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

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