Максим Ненахов высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после победы в матче 4-го тура РПЛ над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0 прокомментировал промежуточное второе место 1красно-зелёных.

«Идёт сезон, нет смысла смотреть в турнирную таблицу и следить, какое место мы там занимаем. Надо продвигаться вверх и не отвлекаться. Не загадываем наперёд. Впереди сложный матч в Кубке, а потом дерби с ЦСКА, готовимся к ним», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

После сегодняшнего матча «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого девять очков за три сыгранных матча.