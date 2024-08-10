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Максим Ненахов высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ

Максим Ненахов высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов после победы в матче 4-го тура РПЛ над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0 прокомментировал промежуточное второе место 1красно-зелёных.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Идёт сезон, нет смысла смотреть в турнирную таблицу и следить, какое место мы там занимаем. Надо продвигаться вверх и не отвлекаться. Не загадываем наперёд. Впереди сложный матч в Кубке, а потом дерби с ЦСКА, готовимся к ним», — приводит слова Ненахова «Матч ТВ».

После сегодняшнего матча «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», в активе которого девять очков за три сыгранных матча.

Турнирная таблица РПЛ
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