Гендиректор «Динамо» Махачкала прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2).

«Ехали на матч с хорошим настроением. Сегодня не получилось, будем разбираться. Я не могу быть довольным игрой команды, когда проигрываем 0:2. Хотел бы поздравить болельщиков «Локо» — хорошая команда.

Также хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Большое количество наших болельщиков гонят команду. Совсем скоро мы их обрадуем победой», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После четырёх сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» набрало два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.