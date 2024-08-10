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Гендиректор «Динамо» Махачкала прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»

Гендиректор «Динамо» Махачкала прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Ехали на матч с хорошим настроением. Сегодня не получилось, будем разбираться. Я не могу быть довольным игрой команды, когда проигрываем 0:2. Хотел бы поздравить болельщиков «Локо» — хорошая команда.

Также хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Большое количество наших болельщиков гонят команду. Совсем скоро мы их обрадуем победой», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После четырёх сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» набрало два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Турнирная таблица РПЛ
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