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Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: мало очков на старте, ждал большего

Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: мало очков на старте, ждал большего
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о старте своей команды в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 4-го тура с «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Мало очков на старте, очень мало. Ждал большего. Сегодня ждал другой игры, как и до этого. Так получается. Будем работать и двигаться в правильном направлении», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

После сегодняшнего матча «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка.

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