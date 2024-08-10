Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: мало очков на старте, ждал большего

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о старте своей команды в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 4-го тура с «Локомотивом».

«Мало очков на старте, очень мало. Ждал большего. Сегодня ждал другой игры, как и до этого. Так получается. Будем работать и двигаться в правильном направлении», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

После сегодняшнего матча «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка.