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Газизов: начинаю говорить про судейство и оказываюсь абсолютным дураком

Газизов: начинаю говорить про судейство и оказываюсь абсолютным дураком
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о судействе в матче 3-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (0:1).

— Я начинаю говорить про судейство и оказываюсь абсолютным дураком. Зачем мне это? Вы видите, и я увижу. Я даже уже боюсь лишнего сказать.

— Как закончилась история с судейством в Нижнем Новгороде?
— Для нас это было оскорблением. Решением недоволен. Я ни с кем не общался. Они сами ни с кем не общаются. Смысл с ними общаться? Они выносят решения, и всё, — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После четырёх сыгранных матчей махачкалинское «Динамо» набрало два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Турнирная таблица РПЛ
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