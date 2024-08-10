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Президент «Динамо» Мх Гаджиев: судьи замедляют игру — они вредители российского футбола

Президент «Динамо» Мх Гаджиев: судьи замедляют игру — они вредители российского футбола
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в российском футболе.

«Года три назад тренеры встречались с президентом РФС Дюковым. Там у него была претензия к динамичности и интенсивности игры команд в РПЛ. И эта претензия правильная. Но как сделать игру интенсивнее, когда 35 минут второго тайма пассивные? Судьи дают мячу столько времени находиться вне игры. Они замедляют игру, они вредители российского футбола», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 10 августа, состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встречался с махачкалинским «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    
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