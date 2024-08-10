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Президент «Динамо» Мх Гаджиев высказался о поражении в матче с «Локомотивом»

Президент «Динамо» Мх Гаджиев высказался о поражении в матче с «Локомотивом»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Ребята сыграли хороший матч. Тому напряжению, которое было в начале игры, когда «Локомотив» был активен, смогли противостоять. Единственное, что удалось «Локомотиву», — удачно пробить из-за штрафной. Старались играть агрессивно, но не хватало мастерства в атаке. К сожалению, пришёл этот стандарт. Любая команда может забить после удачной подачи. «Динамо» сыграло на своём уровне, и это в плюс. Надо добавлять, но эта игра в копилку. Замечания есть, они будут сделаны тренером и мною. Доволен, что требования к игре команды выдерживаются», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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