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«Шинник» набрал первое очко в сезоне Первой лиги, сыграв вничью со «СКА-Хабаровск»

«Шинник» набрал первое очко в сезоне Первой лиги, сыграв вничью со «СКА-Хабаровск»
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Завершился матч 5-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Леон Арена» в Раменском. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Богданом Головко (Волгоград). Итоговый результат — 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 5-й тур
10 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 0
Шинник
Ярославль

Матч прошёл без забитых мячей.

«СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала четыре очка после пяти матчей. «Шинник» находится на последней, 18-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет тульский «Арсенал» (12). В следующем туре «СКА-Хабаровск» на выезде встретится с челнинским «КАМАЗом» 17 августа, а в этот же день «Шинник» на своём поле примет московскую «Родину».

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