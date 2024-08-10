«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: первый тайм матча за Суперкубок Англии прошёл без голов

В эти минуты идёт матч Суперкубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. Матч начался в 17:00 по московскому времени. Первый тайм игры завершился со счётом 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первые 45 минут матча команды не смогли забить друг другу.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Во втором круге «горожане» обыграли «красных дьяволов» со счётом 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.