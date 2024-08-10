Алексис Санчес вернулся в «Удинезе» спустя 13 лет

Итальянский «Удинезе» официально объявил о подписании 35-летнего чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Футболист подписал с клубом двухлетний контракт.

«Это полный круг истории: клуб возвращает в семью «бьянконери» величайший талант, обнаруженный скаутским отделом клуба, который из Фриули отправился посвящать себя одному из величайших чемпионов последних 15 лет на самых высоких международных сценах.

Мы вновь встречаемся с ним через 13 лет, всё ещё в расцвете сил и как никогда заряженные и боевые, чтобы вместе достичь нового успеха. Лучшее ещё впереди, в книге ещё много страниц, которые нужно заполнить чёрно-белыми чернилами. Мы напишем их снова вместе. С возвращением!» — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте клуба.

Нападающий уже выступал в составе «Удинезе» с 2006 по 2011 год. За этот период он принял участие в 112 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 20 результативными передачами. В 2021 году Санчес перешёл из «Удинезе» в «Барселону».