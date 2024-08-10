Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев прокомментировал результат матча с «Локомотивом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2).

«В нашем исполнении два разных тайма. Начали достаточно нормально, но после первого гола упустили инициативу. Второй тайм начали активнее, чем первый. Но пропустили очень лёгкий мяч с углового. Имели несколько хороших ситуаций, чтобы забить. Где‑то вратарь отбил. Если в целом, надо играть все 90 минут так, как играет «Локомотив», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После сегодняшнего матча «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», у которого девять очков после трёх матчей.