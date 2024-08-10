Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев прокомментировал результат матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Мх Биджиев прокомментировал результат матча с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«В нашем исполнении два разных тайма. Начали достаточно нормально, но после первого гола упустили инициативу. Второй тайм начали активнее, чем первый. Но пропустили очень лёгкий мяч с углового. Имели несколько хороших ситуаций, чтобы забить. Где‑то вратарь отбил. Если в целом, надо играть все 90 минут так, как играет «Локомотив», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После сегодняшнего матча «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», у которого девять очков после трёх матчей.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Максим Ненахов высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android