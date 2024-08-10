Президент «Динамо» Махачкала высказался о судействе в матче с «Локомотивом»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в матче 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга).

«Мне показалось, что нарушение Ньямси в штрафной «Локомотива» было. По крайней мере те пенальти, которые назначили в наши ворота, были куда менее однозначны, чем этот. Павел Каманцев выступает от лица всех этих экспертов и говорит, что рефери поднял планку борьбы. А сейчас он что сделал? Поднял ещё выше. Оказывается, каждый судья может поднять планку борьбы, как он хочет. Тренеры не будут знать, как тренировать команды. Надо разрешить играть руками!

Но если судейство в матче с «Пари НН» называли убийством «Динамо», то здесь в целом судья отработал хорошо. Был только этот единственный момент», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.