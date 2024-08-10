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Зенит — Динамо. Прямая трансляция
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17:30 Мск
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«Зенит» — «Динамо» Москва: первый тайм матча 4-го тура РПЛ прошёл без забитых мячей

«Зенит» — «Динамо» Москва: первый тайм матча 4-го тура РПЛ прошёл без забитых мячей
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости команды ушли на перерыв. Счёт — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт третьим.

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