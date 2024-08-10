«Зенит» — «Динамо» Москва: первый тайм матча 4-го тура РПЛ прошёл без забитых мячей

В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости команды ушли на перерыв. Счёт — 0:0.

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и идёт третьим.