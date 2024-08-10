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Агент Дркушича: «Локомотив» — один из клубов, который мы всерьёз рассматриваем

Агент Дркушича: «Локомотив» — один из клубов, который мы всерьёз рассматриваем
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Младен Ратковица, представитель защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, подтвердил интерес московского «Локомотива» к футболисту. Ранее Metaratings сообщил о том, что «Локомотив» заинтересован в переходе Дркушича.

«Давайте подождём. У нас есть несколько вариантов. Надеемся, что скоро всё станет более ясно. В случае с «Локомотивом» всё возможно. Это один из клубов, который мы всерьёз рассматриваем», — сказал Ратковица в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В минувшем сезоне, по итогам которого «Сочи» вылетел в Мелбет Первую лигу, словенский футболист провёл 24 матча во всех турнирах, где отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3,5 млн.

После сегодняшней победы в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0) «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков.

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