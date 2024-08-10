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Видеообзор уверенной победы «Локомотива» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» Мх

Видеообзор уверенной победы «Локомотива» в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» Мх
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Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздался в 15:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Локомотива».

В составе железнодорожников голами отметились Илья Самошников и Евгений Морозов.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Локомотив» на выезде одержал победу над «Ахматом» со счётом 5:0. Махачкалинское «Динамо» на своём поле проиграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1.

После сегодняшнего матча «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Клуб из Дагестана занимает 13-е место, заработав два очка.

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