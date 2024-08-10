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Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил результативность своих стандартных положений

Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил результативность своих стандартных положений
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков после матча 4-го тура с махачкалинским «Динамо» (2:0) назвал причины результативности своих навесов. В последних двух играх Батраков отметился тремя результативными передачами после исполнения стандартов.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Самошников – 11'     2:0 Морозов – 64'    

«Тренируем с тренерским штабом и командой в обороне и в атаке. Плюс я остаюсь после тренировки, отрабатываю, чтобы мы могли забивать со «стандартов». Этому уделяю большое количество времени.

Я стараюсь подавать в запланированную точку, и там оказался Морозов, который хорошо замкнул подачу», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Батраков в текущем сезоне сыграл пять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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