Полузащитник «Локомотива» Батраков объяснил результативность своих стандартных положений

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков после матча 4-го тура с махачкалинским «Динамо» (2:0) назвал причины результативности своих навесов. В последних двух играх Батраков отметился тремя результативными передачами после исполнения стандартов.

«Тренируем с тренерским штабом и командой в обороне и в атаке. Плюс я остаюсь после тренировки, отрабатываю, чтобы мы могли забивать со «стандартов». Этому уделяю большое количество времени.

Я стараюсь подавать в запланированную точку, и там оказался Морозов, который хорошо замкнул подачу», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Батраков в текущем сезоне сыграл пять матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.