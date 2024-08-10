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Зенит — Динамо. Прямая трансляция
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«Зенит» впервые в сезоне не забил в первом тайме

«Зенит» впервые в сезоне не забил в первом тайме
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«Зенит» не забил голов в первом тайме матча 4-го тура РПЛ с московским «Динамо». Таким образом, «Зенит» впервые в сезоне не смог отличиться в первом тайме. На момент написания новости в матче перерыв. Счёт — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Зенит» в предыдущих пяти матчах нового сезона (включая игру за Суперкубок России и встречу в Фонбет Кубка России) не уходил без гола после первого тайма.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. Московское «Динамо» также набрало девять очков и находится на третьей строчке.

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