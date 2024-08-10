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«Оренбург» — «Акрон»: Сахархизан сравнял счёт в матче

«Оренбург» — «Акрон»: Сахархизан сравнял счёт в матче
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В эти минуты идёт матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Савичев – 45+3'     1:1 Сахархизан – 48'     2:1 Горбани – 61'     2:2 Данилин – 65'    

На 45+3-й минуте матча забил защитник «Акрона» Константин Савичев, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан.

«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за три матча. «Акрон» заработал три очка и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков после трёх игр.

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