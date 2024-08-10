«Оренбург» — «Акрон»: Сахархизан сравнял счёт в матче

В эти минуты идёт матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Цыганок. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45+3-й минуте матча забил защитник «Акрона» Константин Савичев, реализовав пенальти. На 48-й минуте сравнял счёт иранский нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан.

«Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за три матча. «Акрон» заработал три очка и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого девять очков после трёх игр.