«Ман Сити» — «Ман Юнайтед»: Гарначо открыл счёт на 82-й минуте

В эти минуты идёт матч Суперкубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Джарред Джиллетт. «Манчестер Юнайтед» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 82-й минуте забил вышедший на замену полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо с передачи Бруну Фернандеша.

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Во втором круге «горожане» обыграли «красных дьяволов» со счётом 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.