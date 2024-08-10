ЖФК «Спартак» разгромил «Рязань-ВДВ» со счётом 6:0, ЦСКА обыграл «Звезду-2005»

Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Олимпиец-Спартак» в Рязани. В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Саакян (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Спартак» выиграл со счётом 6:0.

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличилась полузащитница «Спартака» Тияна Филипович. На 24-й минуте Марина Фёдорова ударом с пенальти удвоила преимущество красно-белых. На 37-й минуте Филипович оформила дубль. На 71-й минуте форвард Татьяна Морина сделала счёт 4:0. На 87-й минуте Дина Благожевич забила пятый мяч «Спартака». На 90-й минуте защитница Вероника Наумова установила на табло окончательный счёт — 6:0.

В параллельном матче встречались московский ЦСКА и «Звезда-2005» из Перми. Красно-синие одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол на счету Юлии Плешковой.