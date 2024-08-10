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ЖФК «Спартак» разгромил «Рязань-ВДВ» со счётом 6:0, ЦСКА обыграл «Звезду-2005»

ЖФК «Спартак» разгромил «Рязань-ВДВ» со счётом 6:0, ЦСКА обыграл «Звезду-2005»
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Завершился матч 16-го тура женской Суперлиги, в котором встречались «Рязань-ВДВ» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Олимпиец-Спартак» в Рязани. В качестве главного арбитра встречи выступила Кристина Саакян (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Спартак» выиграл со счётом 6:0.

Россия - Суперлига (ж) . 16-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
Окончен
0 : 6
Спартак (ж)
Москва
0:1 Филипович – 8'     0:2 Фёдорова – 24'     0:3 Филипович – 37'     0:4 Морина – 71'     0:5 Благожевич – 87'     0:6 Наумова – 90'    

Первый гол в матче был забит на восьмой минуте. Отличилась полузащитница «Спартака» Тияна Филипович. На 24-й минуте Марина Фёдорова ударом с пенальти удвоила преимущество красно-белых. На 37-й минуте Филипович оформила дубль. На 71-й минуте форвард Татьяна Морина сделала счёт 4:0. На 87-й минуте Дина Благожевич забила пятый мяч «Спартака». На 90-й минуте защитница Вероника Наумова установила на табло окончательный счёт — 6:0.

В параллельном матче встречались московский ЦСКА и «Звезда-2005» из Перми. Красно-синие одержали минимальную победу — 1:0. Единственный гол на счету Юлии Плешковой.

Россия - Суперлига (ж) . 16-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Звезда-2005 (ж)
Пермь
1:0 Плешкова – 66'    
Турнирная таблица женской Суперлиги
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