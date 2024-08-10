«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» и стал обладателем Суперкубка Англии

Завершился матч Суперкубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Джарред Джиллетт. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:1, 7:6 пен.

На 82-й минуте забил вышедший на замену полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо с передачи Бруну Фернандеша. Однако спустя семь минут «Манчестер Сити» сравнял счёт: отличился полузащитник Бернарду Силва. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне команды встречались трижды. В первом круге английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:0. Во втором круге «горожане» обыграли «красных дьяволов» со счётом 3:1. Также команды встретились в финале Кубка Англии. В том матче «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:1.