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«Зенит» — «Динамо» Москва: Глушенков вывел хозяев вперёд на 55-й минуте

«Зенит» — «Динамо» Москва: Глушенков вывел хозяев вперёд на 55-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

На 55-й минуте нападающий «Зенита» Максим Глушенков вывел свою команду вперёд.

В предыдущем туре чемпионата России по футболу «Зенит» на своём поле одержал победу над «Ростовом» со счётом 5:0. Московское «Динамо» на выезде обыграло «Акрон» со счётом 2:0.

После трёх туров чемпионата России «Зенит» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. Московское «Динамо» также набрало девять очков и находится на третьей строчке.

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